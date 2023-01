von (ps/jeg)

Die zusätzlichen Züge der Linie S8 zwischen Forbach und Rastatt fahren zu folgenden Zeiten:

in der Nacht von Donnerstag, 26. Januar, auf Freitag, 27. Januar

in der Nacht von Donnerstag, 2. Februar, auf Freitag, 3. Februar

in der Nacht von Donnerstag, 9. Februar, auf Freitag, 10. Februar

in der Nacht von Donnerstag, 16. Februar, auf Freitag, 17. Februar

Abfahrt der zusätzlichen Bahn in Hörden (Zugnummer 85974) in Richtung Rastatt ist um 1.02 Uhr - Ankunft dort: um 1.23 Uhr. Gehalten werde an allen Zwischenstationen bis zum Zielort, so die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG).

Weitere Informationen zum Fahrplanangebot der Stadtbahnlinien S8/S81 im Murgtal gibt es auf der AVG-Website: avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft

Fahrgäste werden gebeten, auch die entsprechenden Informationsaushänge an den Haltestellen entlang der Strecke zu beachten.