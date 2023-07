Dienstag, 13. Juni: Kater von Straßenbahn erfasst

"Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Kater mutmaßlich von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt wurde. Im Anschluss dürfte der beim Unfall abgetrennte Kopf durch andere Tiere vom Unfallort wegbewegt worden sein", so die Polizei Offenburg in einer Pressemitteilung.

Montag, 5. Juni: abgetrennter Katzenkopf auf Gehweg gefunden

Grausamer Fund in der Fußgängerzone: In Gaggenau (Landkreis Rastatt) ist der abgetrennte Kopf eines Katers auf dem Gehweg gefunden worden. Das weiß-orange gemusterte Tier war nach Polizeiangaben durch seine Besitzerin am Freitagabend gegen 21 Uhr im Bereich der August-Schneider-Straße letztmals gesehen. Wie der Kater zu Tode kam und wer ihm den Kopf abtrennte, ist bislang ungeklärt. Die Polizei hat einerseits Ermittlungen nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen, kann aber auch nicht ausschließen, dass ein anderes Tier verantwortlich ist, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg sagte.