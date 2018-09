vor 20 Stunden Gernsbach Zwei Polizeibeamte und ein Zeuge beim Altstadtfest verletzt

Vier Besucher eines Altstadtfests in Gernsbach (Kreis Rastatt) haben am späten Freitagabend zwei Polizeibeamte und einen Passanten verletzt. Das Quartett war nach Auskunft der Polizei vom Samstag nach Rangeleien in der Stadthalle von einigen Besuchern zum Gehen aufgefordert worden.