11.09.2018 17:05 Rastatt Weil der Fahrer unaufmerksam war: Lkw kracht in drei Autos

Etwa 12.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines kurzen Moments der Unaufmerksamkeit: Wie die Polizei in einer Pressemeldung bekannt gibt, hat am Dienstagmorgen ein 46-jähriger Lkw-Fahrer in der Stockfeldstraße in Rastatt drei Autos beschädigt.