vor 3 Stunden Iffezheim Unwetter: Rocker von Kiss brechen Konzert in Iffezheim ab

Wegen schweren Unwetters ist ein Konzert der Rockband Kiss in Iffezheim (Landkreis Rastatt) am Samstagabend abgebrochen worden. Die 1973 in New York gegründete Band habe während des Auftritts die Bühne verlassen. "Aufgrund einer unmittelbaren und akuten Unwettergefahrenlage" habe man das Konzert auf der Galopprennbahn Iffezheim abbrechen müssen, teilte der Konzertveranstalter Vaddi Concerts am Sonntagmorgen über seinen Facebook-Account mit.