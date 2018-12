vor 39 Minuten Freiburg/Bühl Skifahren im Schwarzwald nur auf wenigen Pisten möglich

Viel Grün, kaum Schnee, wenig laufende Lifte: Wer jetzt im Schwarzwald Skifahren will, hat keine große Auswahl. Am besten sieht es noch am Feldberg im Hochschwarzwald aus, dem größten und bedeutendsten Skigebiet in Baden-Württemberg.