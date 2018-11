13.11.2018 14:35 Rastatt Seniorin stirbt einen Tag nach Unfall in Rastatt

Einen Tag nach einem schweren Unfall in Rastatt ist eine lebensgefährlich verletzte Seniorin gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Sonntag hatte ein von der Sonne geblendeter Autofahrer die 72-Jährige und ihren zwei Jahren jüngeren Ehemann übersehen und beide mit seinem Auto erfasst.