Ein Überfall auf der Straße oder einer Gasse ist für viele ein Horrorszenario. Besonders Frauen sind betroffen. Hanno Schneider bietet exklusiv Selbtsverteidigungskurse für Frauen an. Für Notfallsituationen gibt er Betroffenen sieben wichtige Ratschläge mit auf den Weg. Ka-news fasst sie zusammen.

Im Dunkeln läuft jemand eine düstere Gasse entlang, plötzlich kommt eine Person auf einen zu. Ein ungutes Gefühl macht sich breit. Solche Situationen sind Horrorszenarien für viele Menschen. Einige haben es schon selbst erlebt, andere fürchten sich davor. Mit den richtigen Techniken können sie aber glimpflich ausgehen. Vorbereitet sein ist dafür wichtig. Hanno Schneider, WingTsun-Lehrer in Rastatt, hat einen kleinen Verhaltenscodex entwickelt, der in Gefahrensituationen helfen soll.

Tipp 1: Der sichere Stand

Das A und O in Gefahrensituationen ist ein sicherer Stand, auch Kraftstand genannt. Dabei stellt man sich "zweispurig", mit dem starken Bein hinten stehend, leicht in die Hocke gehend hin. Hanno Schneider vergleicht das mit einem Rugbyspieler, der sich darauf einstellt, dass gleich jemand auf ihn zugerannt kommt. Der Kraftstand sorgt zugleich für Stabilität und Mobilität: "In diesem Kraftstand kann ich einerseits große Kräfte aufnehmen, anderseits große Kräfte abwehren. Ich bin sehr stabil in alle vier Richtungen hin", erklärt Schneider.

Tipp 2: Eine Armlänge Abstand

Zu diesem Kraftstand gehören außerdem die ausgestreckten Arme, wobei sich auch hier die stärkere Hand hinten befinden soll. Die Handflächen zeigen nach vorn und die Finger sind gespreizt. Die Armlänge sorgt für die nötige Distanz zum Angreifer. "Das sollte auch für den Gegenüber die Signalwirkung sein: Bis hierhin und nicht weiter", so Schneider.

Mit den erhobenen Händen wird zum einen verdeutlicht, dass man gewappnet ist. Zum anderen signalisiert es dem Umfeld: "Da steht jemand mit den Händen offen, nimmt eine passive Haltung, eine Schutzhaltung ein. Der möchte sich verteidigen. Das erregt Aufmerksamkeit", erklärt Schneider und ergänzt "Täter hassen Aufmerksamkeit."

Tipp 3: Für Öffentlichkeit sorgen

Betroffene sollten so laut wie möglich schreien. Das Schreien sorgt nicht nur für Aufmerksamkeit, sondern hat noch einen weiteren Effekt: "Wer schreit atmet viel, das heißt Adrenalin wird ausgeschüttet und dadurch kann ich länger durchhalten. Schreien gibt Kraft und Selbstvertrauen und schüchtert den Gegenüber ein", erklärt WinTsun-Lehrer Hanno Schneider.

Tipp 4: Größe zeigen

Des Weiteren muss Stärke durch Größe gezeigt werden. Also auf keinen Fall klein machen. Stattdessen sollten Betroffene in Gefahrensituationen den Körper lang machen und auf eine aufrechte Haltung achten.

Tipp 5: Keine Hemmungen

"Bei einem Überfall gibt es keine Regeln", verdeutlicht Schneider. Deshalb heißt es Hemmungen ablegen und sich mit Händen und Füßen wehren. Schreien, trampeln, um sich schlagen - alles ist erlaubt. "In einer Notfallsituation, wo ich mir gar nicht mehr zu helfen weiß, müssen die Betroffenen die Löwin oder Tigerin in sich wecken. Das bedeutet sich vorzustellen: Ich komm hier raus. Immer an das denken, was man will und nicht an das, was könnte passieren, was könnten die mit mir machen", rät Schneider den Frauen, die in einer gefährlichen Situation sind.

Tipp 6: Handballen einsetzen

Kommt es zum Kampf, ist alles erlaubt. Schneider empfiehlt in seinem Verhaltenskatalog aber unbedingt mit der flachen Hand, also dem Handballen zuzuschlagen. Mit der Faust ist die Verletzungsgefahr für einen selbst zu groß.

Tipp 7: Gegenstände als Waffen

Im Zweifelsfall können auch Alltagsgegenstände wie Handys oder Schlüssel als Waffen benutzt werden. Von "echten" Waffen wie Messer oder einem Schlagstock rät der Experte ab, da die Täter körperlich oft überlegen sind und die Betroffenen im Normalfall leicht entwaffnen können. Aus der eigenen Waffe wird somit ein Bumerang gegen einen selbst.