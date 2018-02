Auf einer Faschingsveranstaltung für Kinder kam es am Sonntagmittag zu einer handfesten Auseinandersetzung mehrerer Eltern.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, kam es am Sonntag zu einem Streit bei einer Kinderfaschingsveranstaltung in der Wolf-Eberstein-Straße. Ein 33-Jähriger und zwei 30 Jahre alte Männer stritten um Sitzplätze, das gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung.

Kurz vor 15 Uhr gingen die drei Streithähne nach draußen, um dort die Uneinigkeit über die Sitzplätze zu klären. Doch der Disput eskalierte, so dass zwischen den drei Männern die Fäuste flogen. Derzeit klärt die Polizei den genauen Ablauf der Geschehnisse. Den Männern drohen, laut Polizei, Anzeigen wegen Körperverletzung.