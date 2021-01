Laut einer Pressemitteilung der Polizei Offenburg ereignete sich am heutigen Freitag, gegen 7 Uhr, zwischen einem Autofahrer und einem Lkw-Fahrer auf der B462 im Bereich Rastatt-Nord ein Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei ist zumindest ein Autofahrer dabei leicht verletzt worden. Beide Fahrtrichtungen der B462 sind derzeit gesperrt, weshalb mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden muss.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Autofahrer einen Lastwagen überholen und übersah hierbei ein entgegenkommendes Auto.

Die beiden Autos stießen frontal zusammen. Zumindest ein Autofahrer wurde hierbei leicht verletzt. In der Folge kam es im Rückstau zu einem Auffahrunfall zwischen zwei LKW. Die B462 ist derzeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, weshalb es in diesem Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt.

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.