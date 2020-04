vor 16 Stunden Hügelsheim Verseuchter Boden bei Rastatt: Testfeld erfolgreich von giftigen PFC-Chemikalien befreit

Wissenschaftlern ist es gelungen, PFC-verseuchten Boden weitgehend von den umweltschädlichen Chemikalien zu befreien. Im Rahmen eines Pilotversuchs bei Hügelsheim (Kreis Rastatt) konnte ein 2,25 Quadratmeter großes Testfeld zu 80 Prozent gereinigt werden, wie Projektleiterin Anja Wilken von der Firma Sensatec am Montag sagte. Weitere Feldversuche möglichst auch in Kooperation mit Unternehmen sollen in den kommenden Monaten folgen und die Methode weiter erprobt und verfeinert werden.