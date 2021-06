vor 1 Stunde Rastatt Radfahrendes Kind in Rastatt vom Auto erfasst und verletzt

Am Dienstag, gegen 15 Uhr, wurde in der Oberwaldstraße in Rastatt eine 10-Jährige von einem Auto touchiert und stürzte daraufhin zu Boden. Das Kind, das mit einem Fahrrad unterwegs war, verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 600 Euro.