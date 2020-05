vor 6 Stunden Gernsbach Fahrer folgt Navi und fährt Lkw auf steilem Waldweg fest

Blindes Vertrauen in das Navigationsgerät seines Lkw hat einen Lastwagenfahrer in Gernsbach (Kreis Rastatt) auf Abwege geführt. Der 65-Jährige folgte den Navi-Anweisungen und lenke am Donnerstag seinen Sattelzug auf einen steilen Waldweg, wie die Polizei am Freitag mitteilte.