09.09.2020 17:35 Rastatt Erzieher wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs in Haft

Weil er mindestens zehn Kinder sexuell teils schwer missbraucht haben soll, ist der Erzieher eines katholischen Kindergartens im Raum Rastatt in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, steht der 50-Jährige im Verdacht, sich von 2017 bis 2020 an Jungen und Mädchen zwischen drei und sechs Jahren vergangen zu haben.