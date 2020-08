vor 1 Stunde Rastatt Ei, Ei, Ei: Polizist versorgt ausgebüxtes Hühnerpaar - wer vermisst die Frühstückseier?

Ein Zeitungsausträger hat sich in den frühen Dienstagmorgenstunden hilfesuchend an die Polizei gewandt. Der Grund: Kurz vor 5 Uhr erblickte er auf dem Gehweg im Richard-Wagner-Ring zwei herrenlose Hühner, die offensichtlich orientierungslos am Fahrbahnrand verharrten.