Gegen 21 Uhr erhielt die Feuerwehrleitstelle in Rastatt einen Notruf aus Durmersheim, dass dort im Bereich des Triftweges Strohballen brennen sollen.

"Vor Ort stellte die Polizei fest, dass zirka 75-80 Strohballen in Flammenstanden. Nach ersten Erkenntnissen hat ein Blitzeinschlag den Brand verursacht. Der Schaden wird vorläufig auf rund 4.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Die örtliche Feuerwehr ließ das Feuer im Laufe der Nacht kontrolliert abbrennen", so die Polizei Offenburg in einer Pressemitteilung,