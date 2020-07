vor 5 Stunden Bühl Halbnackt und mit Bier in der Hand: Betrunkener fährt Schlangenlinien auf der A5

Er fuhr mit nacktem Oberkörper und einem Bier in der Hand in Schlangenlinien über die Autobahn und wechselte ständig die Geschwindigkeit - mit seinem Fahrstil hat ein betrunkener Autofahrer auf der A 5 in Richtung Basel mehrere andere Verkehrsteilnehmer aufgeschreckt.