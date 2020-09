vor 3 Stunden Rastatt Aufrunden für den guten Zweck: Wetten, dass...? Legende an Discounter-Kasse

Top, die Wette gilt: Wetten, dass es bei einem Rastatter Discounter selten so leutselig zuging? Schließlich saß TV-Entertainer Thomas Gottschalk an der Kasse. "Einfach aufrunden", ermunterte der Ex-"Wetten, dass..?"-Moderator die Kunden, die geduldig in langer Schlange anstanden - und die Cents rollten. Ging es doch um einen guten Zweck: Gottschalk war am Donnerstag in Rastatt für die Spendenbewegung "Deutschland rundet auf" in die Rolle des Kassierers geschlüpft.