Eine seit vergangenen Samstag vermisste 14-Jährige aus Lichtenau (Landkreis Rastatt) ist inzwischen wohlbehalten wieder aufgetaucht.

+++ Aktualisierung, Donnerstag: 9.55 Uhr +++

Die seit Montag vermisste 14-Jährige wurde am späten Mittwochnachmittag wohlbehalten im nordrhein-westfälischen Düren angetroffen und in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Das berichtet die Polizei in einer aktuellen Pressemitteilung. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Gesuchte ihr familiäres Umfeld aus freien Stücken verlassen hatte.

Jugendliche war am Mittwoch verschwunden

Die Jugendliche hatte das elterliche Anwesen am Samstag in Lichtenau gegen 17.30 Uhr mit zwei weißen Adidas-Taschen sowie einem braunen Rucksack verlassen und war seither verschwunden. Die Polizei vermutete, dass sie sich in Begleitung eines 22-jährigen Mannes befand.

Der Artikel wurde nachträglich bearbeitet.