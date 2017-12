Seit Samstag ist die 14-jährigen Cheyenne Schmidt aus in Lichtenau (Landkreis Rastatt) verschwunden. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich die Minderjährige mit einem 22-Jährigen Begleiter auf der Reise in Richtung Osteuropa befindet.

Angehörige und Polizei sind seit Samstag auf der Suche nach der 14-jährigen Cheyenne Schmidt. Die Jugendliche dürfte das elterliche Anwesen in der Straße Am Feldbach in Lichtenau (Landkreis Rastatt) gegen 17.30 Uhr mit zwei weißen Adidas-Taschen sowie einem braunen Rucksack verlassen haben und ist seither verschwunden.

Möglicherweise befindet sich die 14-Jährige in Begleitung eines 22-jährigen Mannes. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Minderjährige mit ihrem Begleiter auf der Reise in Richtung Osteuropa befindet, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nehmen die Beamten jeder Polizeidienststelle oder die Ermittler der Kripo Offenburg unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegen.