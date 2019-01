vor 4 Stunden Bühl Ursache für Feuer in Bühler Einfamilienhaus weiter unklar

Zwei Tage nach dem Feuer in einem Einfamilienhaus in Bühl (Kreis Rastatt) ist die Brandursache weiter unklar. Ein Sachverständiger werde das Haus am Mittwoch untersuchen, sagte ein Sprecher der Polizei in Offenburg am Montag. Die Bewohner seien inzwischen bei Verwandten untergekommen.