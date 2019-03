vor 7 Stunden Ötigheim Seit Samstag vermisst: 68-jähriger ist zum letzten Mal in Ötigheim gesehen worden

Der 68-jährige Viktor Gerbert wird vermisst. Zuletzt wurde er am vergangenen Samstag gegen 18 Uhr in Ötigheim gesehen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Rentner in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei hofft bei der Suche nach dem Vermissten nun auf Mithilfe der Bevölkerung.