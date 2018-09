Zwei junge Leute sind am Mittwochabend in Rastatt von einem Mann mit einer Waffe bedroht worden. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Eine 17-Jährige war mit ihrem Freund in der Stadt unterwegs gewesen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auf der Straße kamen dem Paar am Mittwochabend dabei drei Fußgänger, ein Mann und zwei Frauen, entgegen. Der Mann - etwa 25 bis 30 Jahre alt - zog demnach ohne Vorwarnung eine Waffe aus seiner Jacke, bedrohte das Paar und feuerte zwei Schüsse auf den Boden der Straße ab. Wer der unbekannte Schütze ist und warum er das Paar bedrohte, war zunächst unklar.