vor 4 Stunden Lichtenau Im Kreis Rastatt: Supermarkt-Detektiv verhindert Diebstahl

Ein Ladendetektiv hat in einem Supermarkt in Lichtenau (Kreis Rastatt) einen Diebstahl mit einer Beute im Wert von rund 1.000 Euro verhindert - und dafür von den mutmaßlichen Dieben Prügel eingesteckt. Die Gruppe aus drei Frauen, einem Mann und einem Kind konnte am Mittwoch jedoch flüchten, wie die Polizei mitteilte. Der Ladendetektiv wurde leicht verletzt.