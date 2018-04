vor 8 Stunden Karlsruhe Großprojekt in Rastatt: Siemens baut neue Logistikhalle für über 4 Millionen Euro

Der Technologie-Riese Siemens investiert rund 4,2 Mio. Euro in eine neue Logistikhalle, die auf 2.240 Quadratmetern in Rastatt entstehen soll. Bis Ende des Jahres soll die neue Halle stehen. Das teilt der Konzern in einem Bericht an die Presse mit.