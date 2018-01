Gefährliche Flucht mit Folgen: Unrühmliches Ende einer Fahrerflucht in Rastatt

Die Flucht vor der Polizei hat am frühen Freitagmorgen ein unrühmliches Ende für einen Autofahrer im Schlosspark in Rastatt genommen.

Die Flucht vor der Polizei hat für einen 28-jährigen Mann ein unrühmliches Ende im Rastatter Schlosspark unweit der Poststraße gefunden. Dort war er nach dem Passieren einer Tordurchfahrt mit zwei dort installierten Kunstwerken kollidiert. Zuvor hatte der Mann versucht, vor der Polizei zu flüchten.

Hierbei steuerte der Autofahrer laut Polizei seinen SUV kurz vor 1 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung des Parks, wo er letztlich die Kontrolle verlor und gegen eine Statue und einen daneben stehenden Brunnen prallte. Ein erneuter Versuch, zu Fuß vor den Beamten zu flüchten, scheiterte allerdings. Letztlich gelang den Polizisten die vorläufige Festnahme, gegen die sich der Endzwanziger entschlossen zur Wehr setzte.

Die Gründe des auffälligen Verhaltens sind noch unklar. Eine Blutprobe soll Aufschluss über einen möglichen Alkohol- oder Drogenkonsum bringen. Den Autofahrer erwarten Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Straßenverkehrsgefährdung. Den Sachschaden am Fahrzeug des Unfallfahrers schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro, was einem Totalschaden entspricht. Der an den Kunstobjekten entstandene Sachschaden kann laut Polizei noch nicht beziffert werden.