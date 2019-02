vor 2 Stunden Rastatt Frontalzusammenstoß auf B3: Fahrzeug schleudert in Autohaus - mehrere Verletzte

Ein Mann ist bei einem Unfall auf der B3 am späten Freitagabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war dieser von Rastatt in Richtung Karlsruhe unterwegs und bog nach links in den Biblisweg ab, ohne dabei auf einen entgegenkommenden Audi A6 zu achten. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen.