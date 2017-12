vor 44 Minuten Rastatt Duo wirft mit Feuerwerkskörpern und geht auf Passanten los

Zwei junge Männer haben einen 33-Jährigen in Rastatt mit Feuerwerkskörpern beworfen und sind anschließend auf ihn losgegangen. Das Duo war dem Mann die Knallkörper demnach am Donnerstag zwischen die Füße, wie die Polizei am Freitag mitteilte.