Sie sind meistens der Buhmann statt der gefeierte Held. Von Fans, Spielern und Trainern müssen sie sich regelmäßig "anmotzen" lassen. Dennoch wäre ein Fußballspiel ohne sie undenkbar: Die Rede ist von Schiedsrichtern! Ein junger Mann aus der Region hat es in die Schiedsrichter-Elite geschafft: Daniel Schlager aus Rastatt pfeift in der ab der heute beginnenden Bundesliga-Saison erstmals als Hauptschiedsrichter in der höchsten Spielklasse. ka-news hat mit ihm über den vielleicht undankbarsten Job der Welt gesprochen.

"Schiri, wir wissen wo dein Auto steht!", ist noch einer der harmloseren Sprüche den sich die Unparteiischen oft anhören müssen. Auf dem Feld ist es dann oft nicht besser: Da bekommt man als Schiedsrichter schon mal eine Standpauke von Spielern oder Trainern gehalten. Doch jeder weiß, ohne Unparteiischen geht es nicht: Einer, der für Ordnung auf dem Platz sorgen soll, ist Daniel Schlager. Er hat es zum Bundesliga-Schiedsrichter geschafft und steht ab sofort als Hauptschiedsrichter auf dem Feld.

Der 28-Jährige pfeift für den FC Rastatt 04 und war früher selbst ein guter Fußballer, spielte in der Verbandsliga. In der A-Jugend musste er sich dann zwischen Fußball spielen und Schiri-Karriere entscheiden. "Es war klar, dass ich es als Fußballer nicht in die Regionalliga oder 3. Liga schaffen werde, parallel hab ich damals bereits in der A-Jugend Bundesliga gepfiffen. Da bin ich sehr viel herum gekommen und hatte sehr viel Spaß. Diese Erfahrung spielte bei meiner Entscheidung eine große Rolle", berichtet Schlager von diesem wichtigen Scheideweg. "Rückblickend war es die einzig richtige Entscheidung und ich habe sie nicht einen Tag bereut", so Schlager im Gespräch mit ka-news.

Schiedsrichter-Karriere begann im Alter von 13 Jahren

Inzwischen ist er seit drei Jahren DFB-Schiedsrichter und leitete schon Spiele in der zweiten und dritten Liga, zuvor hunderte Spiele von der Kreis- bis zur Oberliga. Bis zur Bundesliga war es also ein langer Weg. "Klar, wie jeder Fußballer träumt man auch als Schiedsrichter von der Bundesliga. Ich bin aber immer gut damit gefahren, mir nach und nach Ziele zu stecken und diese zu erreichen." 15 Jahre nach Abschluss seiner Schiedsrichter-Ausbildung im Jahr 2003 hat er den vorläufigen Höhepunkt seiner Kariere erreicht. Damals bei der Ausbildung war Schlager 13 Jahre alt.

In der vergangenen Saison war der gelernte Bankkaufmann als vierter Offizieller beim legendären 4:4 zwischen Dortmund und Schalke im Einsatz. "Ein besonders emotionaler Moment, an den ich mich gerne zurück erinnere", erzählt er. Am vergangenen Wochenende war er nahe der Heimat im Einsatz. Bei der DFB-Pokal-Partie zwischen Pforzheim und Bayer Leverkusen war Schlager der vierte Offizielle. Doch das ist mehr als nur die Tafel für die Nachspielzeit hoch oder erboste Trainer in Zaum zu halten. "Ich würde sagen, es ist der geringste Teil der Arbeit. Als vierter Mann am Spielfeldrand ist man sehr intensiv in das Spielgeschehen eingebunden und steht via Headset mit dem Schiedsrichter in ständigem Austausch", berichtet Schlager.

Schiri-Job erfordert Höchstmaß an Fitness und Belastbarkeit

Was die Fitness und die mentale Verfassung angeht, müssen Schiedsrichter, ähnlich wie ein Bundesliga-Profi, topfit sein. Tägliches Kraft- und Fitnesstraining gehört für Schlager und seine Kollegen zum Alltag. Und noch eine Parallele gibt es zu den Profis: Auch Schiedsrichter werden vor Spielen genau gebrieft. "Es gibt ein Scoutingsystem, wodurch wir uns auf die Mannschaften, die aufeinander treffen, genau vorbereiten können, um beispielsweise auffällige Verhaltensweisen von Spielern kennenzulernen", berichtet Schlager. Bei welchem Spiel sie eingesetzt werden, erfahren sie in der Regel etwa zehn Tage vorher.

Alle Spiele, die gepfiffen wurden, werden zudem in einer Analyse mit einem Coach aufgearbeitet. Hinzu kommt die Reisezeit: "Wir müssen in der Regel einen Tag vor dem Spiel anreisen", berichtet der Rastatter. An- und Abreise buchen die Schiedsrichter selbstständig über das DFB-Reisebüro.

Besonderes Spiel vor 80.000 Zuschauern steht an

Fitnesstraining, Physiotherapie, Spielanalyse, Reisezeit - die Schiedsrichter-Tätigkeit klingt nach einem Fulltimejob, doch der 28-Jährige hat noch einen Job als Baufinanzierungsberater bei der Sparkasse. "Ein kulanter Arbeitgeber ist eine Grundvoraussetzung, wenn man so eine Karriere anstrebt. Dafür bin ich sehr dankbar!"

Auch seine Familie steht voll hinter dem jungen Schiedsrichter. "Meine Familie und meine Ehefrau sind ein extrem großer Rückhalt für mich", erzählt er stolz. Seine Mutter hat im vergangenen Jahr sogar die Geburtstagsfeier verlegt, damit der Sohnemann dabei sein kann. Beim ersten Spiel wird die Familie auch mit im Stadion sein, versichert er.

"Namen und Persönlichkeiten spielen keine Rolle!"

Dieses Wochenende hat Schlager gleich einen Doppeleinsatz in der Bundesliga, allerdings noch nicht auf dem Platz. Am Samstag ist er vierter Offizieller in Bremen (gegen Hannover) und einen Tag später ist er in Köln Assistent des Video-Schiedsrichters beim Spiel Dortmund gegen Leipzig.

Ein ganz besonderes Spiel wartet auf Schlager aber außerhalb der Bundesliga. Am kommenden Dienstag pfeift er das Abschiedsspiel von Weltmeister Bastian Schweinsteiger zwischen Chicago Fire und Bayern München. "Ich freue mich riesig auf das Abschiedsspiel vor 80.000 Zuschauern. Das wird ein ganz besonderes Erlebnis", blickt Schlager mit Vorfreude auf die ausverkaufte Partie in der Münchner Allianz Arena.

Auf Begegnungen mit teils impulsiven Persönlichkeiten, wie Freiburg-Trainer Christian Streich oder Bayern-Heißsporn Franck Riberý blickt der junge Schiedsrichter entspannt entgegen. "Wenn ich auf den Platz gehe, dann spielt für mich blau gegen rot. Namen oder Persönlichkeiten spielen dabei keine Rolle für mich. Ich versuche mit meiner Art anzukommen", sagt Schlager selbstbewusst.

Schlager soll auch als Video-Schiedsrichter eingesetzt werden

Vorbehaltlich eines noch laufenden Lehrgangs zum Video-Schiedsrichters, wird Schlager auch als "video assistent referee (VAR)"eingesetzt, so die offizielle Bezeichnung. Trotz Kritik von Fans, Spielern und Trainern, steht er hinter dem Videobeweis und ist überzeugt, dass man damit der Fairness Tribut zollt. "Es ist eine neue Situation, bei der es darum geht klare Fehler zu vermeiden. Natürlich ist auch der Video-Assistent nicht vor Fehlern gefeit, aber ich bin sehr sicher, dass es mit zunehmender Anzahl von Spielern stetig verbessert wird."

Schlager räumt auch Probleme mit der Technik ein, indem es keine kalibrierte Abseitslinie gab und die Auswahl der Bilder oft nicht eindeutig war. "Wir brauchen die Akzeptanz von außerhalb, denn damit steht und fällt das Projekt", appelliert Schlager an die Kritiker der Reform.

Dass Schlager und seine Schiedsrichterkollegen meist nur bei negativen Momenten in den Fokus rücken, hat er sich mittlerweile gewöhnt. Auch wenn er sich für die Schiedsrichter manchmal mehr Lob bei guten Leistungen wünschen würde. "Wenn wir nicht auffallen, ist das eigentlich schon ein Erfolg für uns. Aber wir wissen damit umzugehen, das gehört zu diesem Job einfach dazu", analysiert Schlager. Wenn es nach guten Leistungen von den Schiedsrichter-Beobachtern Lob gibt, freue ihn das umso mehr, da sie vom Fach sind.