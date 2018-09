Vor einer Woche kam es in der Innenstadt von Rastatt zu einem Großbrand, bei dem ein Haus größtenteils zerstört wurde, zwei benachbarte Häuser erlitten ebenfalls größere Schäden. Nun hat die Polizei einen Mann festgenommen, der für das Feuer verantwortlich sein soll. Er war selbst ein Bewohner des Brandhauses.

Stundenlang kämpften die Helfer am vergangenen Mittwoch in Rastatt gegen die Flammen. Rund 70 Personen aus benachbarten Häusern mussten ebenfalls in Sicherheit gebracht werden. Nun scheint die Ursache für den Brandausbruch in einem Mehrfamilienhaus festzustehen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 25-Jähriger festgenommen, der bislang als Vermisst galt. Er selbst hat ebenfalls in dem betroffenen Haus gewohnt.

Der Mann wurde in der Karlsruher Innenstadt festgenommen. Zuvor habe er bei einer aufmerksamen Zeugin um ein Telefonat gebeten und dabei "zur wortreichen Erklärung seiner Bedürftigkeit auch bruchstückhaft den zurückliegenden Brand erwähnt", heißt es im Bericht. Die Frau führte die Fahnder dann auf die Spur des 25-Jährigen.

Der Mann ist bereits polizeilich bekannt. Im Zuge der Ermittlungen rückte er in den Verdacht. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Den 25-Jährigen erwartet eine Strafverfahren wegen schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen.