vor 5 Stunden Durmersheim Brand bei Juwelier: Rund eine viertel Million Euro Schaden

Keine Verletzten, aber hoher Schaden - das ist die Bilanz nach einem Brand in einem Juweliergeschäft in Durmersheim (Kreis Rastatt). Die Polizei bezifferte den Schaden am Freitag auf rund eine viertel Million Euro. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer am Donnerstagabend wegen eines technischen Defekts aus. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.