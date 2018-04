19.04.2018 13:27 Steinmauern Bomben entschärft: Blindgänger sorgen für Einsatz in Steinmauern

Große Aufregung am Mittwoch in Steinmauern bei Rastatt. Wie das Polizeipräsidium Offenburg in einem Pressebericht mitteilt, wurden dort zwei Weltkriegsbomben gefunden die entschärft werden mussten.