vor 3 Stunden Iffezheim Auffahren und unerlaubtes Wenden: Mutter und Sohn bauen nacheinander Unfälle an der selben Kreuzung

Eine Mutter und ihr Sohn sind in Iffezheim nacheinander an der gleichen Kreuzung in Unfälle verwickelt worden. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch erkannte die Mutter am Vortag zu spät, dass das vor ihr fahrende Auto bremste und fuhr mit ihrem Wagen auf das Fahrzeug auf. Dabei wurden sie und eine ihrer beiden mitfahrenden Töchter leicht verletzt.