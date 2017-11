02.10.2017 13:26 Rastatt Rastatt: Anhänglicher Greifvogel sorgt für Wirbel

Gleich mehrmals hat ein junger Greifvogel einen Mann in Rastatt angegriffen. Der Mann blieb zwar unverletzt. Er fühlte sich aber derart bedrängt, dass er die Polizei zur Hilfe rief. Wie die Beamten am Montag mitteilten, handelte sich bei dem Angreifer vom Sonntag um einen zunächst verletzten Vogel, den Tierschützer in Rastatt in jüngster Zeit gesund gepflegt hatten.