Neuer Service in Rastatt: Bürger können Mängel online melden

Wer einen Schaden auf öffentlichen Plätzen oder Wegen der Stadt Rastatt bemerkt, der kann das ab sofort rund um die Uhr melden. Die Barockstadt hat einen digitalen Mängelmelder eingerichtet. So sollen sich mehr Bürger aktiv beteiligen können.

Ab sofort ist der Rastatter Mängelmelder online. Ob es sich um wild entsorgten Müll handelt, eine kaputte Straßenlaterne oder zugeschmierte Fassaden: Der festgestellte Mangel lässt sich unkompliziert und leicht verständlich auf der städtischen Internetseite eintragen. Lediglich eine gültige E-Mail-Adresse brauchen die Bürger, die einen Mängel melden wollen, das teilt die Stadt Rastatt heute in einer Presseerklärung mit.

Zuerst wird Ort des entdeckten Schadens auf einer interaktiven Karte einzutragen. Dann folgt die Zuordnung zu einer der aufgeführten Kategorien, wie beispielsweise "Müll und Verunreinigungen", "Straßen- und Gehwegschäden" oder "Spielplätze". Anschließend geht es um eine kurze Beschreibung des Schadens – und schon beginnt der Bearbeitungsprozess. Sobald der Mangel behoben ist, gibt es eine direkte Information durch die zuständigen Sachbearbeiter an den Schadensmelder per Mail. Auch der Fortschritt des gesamten Bearbeitungsprozesses kann jederzeit mitverfolgt werden.

Schritt zur digitalen Verwaltung

Mit dem Mängelmelder sollen Schäden in Zukunft schneller beseitigt werden als bisher. "Jetzt hoffen wir, dass die Bürgerinnen und Bürger den Mängelmelder rege nutzen", so Dieter Kleisinger, Stabsstellenleiter Bürgerbeteiligung in dem Pressemitteilung weiter. "Wir hoffen aber natürlich auch, dass der Mängelmelder außerdem eine präventive Wirkung entfaltet. Denn schnell gemeldete, online sichtbare und schnell behobene Schäden halten den einen oder die andere hoffentlich zukünftig davon ab, seinen Müll achtlos wegzuwerfen oder andere Schäden im öffentlichen Raum zu hinterlassen."

Mit dem neuen Service will Rastatt zudem einen großen Schritt weiter in Richtung digitale Verwaltung und Bürgerbeteiligung machen, sagt Kleisinger. Er ist für das Projekt verantwortlich. Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch hatte diese Idee der Bürgerbeteiligung vor gut einem Jahr angeregt, nachdem er bei anderen Kommunen auf ähnliche Formate gestoßen war.

Mehr Infos gibt es unter www.maengelmelder.rastatt.de