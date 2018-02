Fast 4400 Paare haben sich in der Woche rund um den Valentinstag vor den Staatlichen Schlössern und Gärten in Baden-Württemberg geküsst - und dadurch freien Eintritt bekommen.

Die Einrichtungen hatten Liebende in der Woche um den 14. Februar umsonst hineingelassen, wenn sie sich an der Kasse küssten. Exakt 4.385 Paare zahlten ihr Ticket auf diese Weise, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Die Aktion "Küss mich! Im Schloss" fand zum zweiten Mal statt. Im Vorjahr nutzten sie 3.815 Paare.

Das Residenzschloss Ludwigsburg stand diesmal besonders hoch im Kurs: 1016 Paare küssten sich dort an der Kasse. Am Sonntag mussten im Schloss demnach 15 zusätzliche Führungen angeboten werden, um die Nachfrage zu bedienen. Auch die Schlösser in Rastatt und Bruchsal haben sich an der Aktion beteiligt.