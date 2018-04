vor 4 Stunden Rastatt Mord in Rastatt: Ehemann legt Geständnis ab

Weil er seine Ehefrau getötet haben soll, hat das Amtsgericht in Baden-Baden Haftbefehl wegen Mordes gegen einen 58-Jährigen erlassen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Demnach hat der Mann aus Rastatt die Tat gestanden. Als Motiv gab er familiäre Probleme an.