vor 1 Stunde Rastatt Leicht betrunken geflüchtet: 54-Jährige prallt auf der A5 bei Ötigheim gegen Leitplanken

Eine leicht alkoholisierte Autofahrerin verursachte am Dienstagabend einen Verkehrsunfall auf der A5 und wollte im Anschluss flüchten. Gegen 22 Uhr befuhr die 54-jährige Ford-Fahrerin die A5 von Karlsruhe in Richtung Rastatt. In Höhe Ötigheim überholte sie auf dem linken der drei Fahrstreifen ein anderes Fahrzeug. Das gibt die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt.