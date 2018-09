14.08.2018 14:03 Bühl Leiche gefunden: 33-Jähriger vermutlich nach Badeunfall gestorben

Ein 33-Jähriger ist vermutlich bei einem Badeunfall in Bühl (Kreis Rastatt) ums Leben gekommen. Seine Leiche wurde am Dienstag von einen Passanten am Ufer eines Badesees gefunden, wie die Polizei mitteilte.