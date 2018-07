vor 1 Stunde Hügelsheim Lebensgefährlich verletzt: Passant entdeckt 26-Jährigen auf Parkplatz

Ein Zeuge hat am Wochenende in Hügelsheim (Kreis Rastatt) einen lebensgefährlich verletzten Mann entdeckt und ihm damit wohl das Leben gerettet. Ob der 26-Jährige zusammengeschlagen wurde oder die Blessuren von einem Sturz herrühren, konnte die Polizei am Dienstag noch nicht sagen.