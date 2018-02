vor 7 Stunden Stuttgart Küssen für freien Eintritt: Valentinsaktion in Rastatt und Bruchsal

Wer mit dem oder der Liebsten zum Valentinstag eines von Baden-Württembergs Schlösser besuchen will, kann vielerorts mit einem Kuss bezahlen. Die Staatlichen Schlösser und Gärten gewähren Paaren in der Woche rund um den 14. Februar freien Eintritt, wenn sie sich an der Kasse küssen.