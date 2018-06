18.06.2018 16:35 Bühl Kreis Rastatt: Hund vermutlich an Köder gestorben

Ein Hund aus Bühl (Kreis Rastatt) ist vermutlich an den Folgen eines Köders gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich der Hund nach einem Spaziergang mit seinem Frauchen in der vergangenen Woche mehrmals übergeben.