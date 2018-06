Stephanie Bernickel aus Ehingen (Alb-Donau-Kreis) wurde am heutigen Samstag mit 61,80 Prozent der Stimmen als neue Landesvorsitzende der Jusos Baden-Württemberg gewählt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Jusos Baden-Württemberg hervor.

Bisher war die 29-Jährige eine der Stellvertreterinnen von Leon Hahn, der nach drei Jahren nicht erneut zur Wahl angetreten ist. Bei der Wahl setzte sie sich gegen Chiara Breiner aus Heidelberg durch. Bernickel ist damit die erste Frau seit Ute Vogt, die den SPD-Nachwuchs im Land anführt.

„Wir müssen die SPD endlich aus dem Dornröschen-Schlaf wecken“

„Die SPD kann unglaublich viel erreichen. Aber dafür müssen wir die SPD endlich aus dem Dornröschen-Schlaf wecken. Denn Grüne und CDU bringen nichts voran, aber darüber streiten sie sich auch noch trefflich. Baden-Württemberg wird nicht zukunftsfest durch philosophische Weisheiten des Ministerpräsidenten, sondern durch kluge Initiativen für bessere Bildung, für eine starke, arbeitsfähige öffentliche Infrastruktur und vor allem für mehr bezahlbaren Wohnraum“, so Bernickel bei ihrer Vorstellungsrede. „Wir Jusos werden die SPD dabei immer konstruktiv begleiten, aber wir tun der SPD keinen Gefallen, wenn wir ihr nur sagen, was sie hören will. Wir stagnieren bei der Erneuerung, das können wir uns nicht länger leisten“.

Im kommenden Arbeitsjahr will Bernickel Antworten für die Auswirkungen des Klimawandels auf die Umwelt und den Arbeitsmarkt mit den Jusos in Baden-Württemberg bearbeiten. „Wir haben brennende Fragen für unsere Zukunft, wir dürfen nicht warten, bis der Klimawandel unumkehrbar ist. Die SPD wird noch immer als Kohle-Partei wahrgenommen, das werden wir Jusos ändern“.