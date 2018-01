vor 17 Stunden Rastatt Jugendliche mit Softairpistole in Rastatt: Beunruhigte Zeugin schaltet Polizei ein

Weil Jugendliche offenbar mit einer Softairwaffe hantierten kam es am Dienstag zu einem Polizeieinsatz in Rastatt. Eine Frau hatte die Jugendlichen dabei beobachtet, wie sie mit der Waffe am Fenster hantierten.