vor 1 Stunde Durmersheim In Durmersheimer Bar: Familienstreit artet in Schlägerei mit Polizeieinsatz aus

Ein Familienstreit hat in Durmersheim (Kreis Rastatt) eine Schlägerei mit Verletzten zur Folge gehabt. Beamte mehrerer Reviere mussten rund ein Dutzend Beteiligte am Dienstagabend vor einer Bar trennen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.