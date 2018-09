24.08.2018 08:08 Iffezheim Iffezheimer Große Woche: Goldene Peitsche im Mittelpunkt

Am ersten Wochenende der sechs Renntage umfassenden Großen Woche auf der Galopprennbahn in Iffezheim vor den Toren Baden-Badens steht das Rennen um den wertvollsten Ehrenpreis des deutschen Turfs im Mittelpunkt. In der 148. Casino Baden-Baden Goldenen Peitsche gibt es am Sonntag neben 70.000 Euro Rennpreis auch die begehrte Trophäe zu gewinnen.