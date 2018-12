vor 2 Stunden Rastatt Frontalzusammenstoß auf der B3 bei Rastatt: Zwei Personen schwer verletzt

Bei einem Autounfall am Dienstag um 17.05 Uhr auf der B3 bei Rastatt wurden zwei Personen schwer verletzt. Ein 27-jähriger VW-Fahrer kollidierte aus bislang unbekannter Ursache frontal mit dem Wagen einer 68-Jährigen. Aufgrund des Unfalls war die Ortsdurchfahrt der B3 (Badener Straße) bis in den Abend in beide Fahrtrichtungen gesperrt.