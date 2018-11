Ein kurzer Winter: Sonne und Wolken in der neuen Woche

Der Südwesten erhält einen kurzen Vorgeschmack auf den Winter. In der neuen Woche soll es wärmer werden bei einem Mix aus Sonne und Wolken.

Weiße Aussichten auf dem Feldberg, im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb: Der erste Schnee des Herbstes hat die Wiesen und Wälder am Wochenende überdeckt. Am Sonntagvormittag schneite es bis auf etwa 500 Meter hinunter, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Auf dem Berg Klippenegg lagen nach Messungen des DWD am Sonntag auf 1,000 Metern 16 Zentimeter Schnee. Messungen vom Feldberg waren derzeit nicht verfügbar.

Auf den Straßen hat der Schneefall zunächst keine Unfälle verursacht. Im Kreis Emmendingen war ein Auto in einer Schneewehe festgefahren, teilte die Polizei Freiburg mit. Der Winterdienst konnte das Fahrzeug wieder flottmachen.

Lange soll der Wintereinbruch im Südwesten nicht anhalten. Spätestens Montagmittag werde der gesamte Schnee weggetaut sein, sagte ein Meteorologe des DWD. In der kommenden Woche sei das Wetter wechselhaft mit einem Fifty-fifty-Mix aus Sonne und Wolken. Ab Mittwoch soll es zudem wärmer werden, mit Temperaturen zwischen neun und 15 Grad.

Eine Ausnahme sei der Dienstag: "Ein Tiefdruckgebiet bringt kräftigen Wind in der Westhälfte des Landes", sagte der Meteorologe. In den höchsten Lagen könne es orkanartige Böen geben. Außerdem sei vor allem im Westen mit Regen zu rechnen. In Regionen über 1.400 Meter könne es zudem erneut schneien.