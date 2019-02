vor 13 Stunden Stuttgart/Rastatt Blauzungenkrankheit breitet sich im Südwesten aus: Auch Landkreis Rastatt betroffen

Die für Rinder, Schafe und Ziegen gefährliche Blauzungenkrankheit breitet sich in Baden-Württemberg weiter aus. Es gebe 38 Ausbrüche in Rinderhaltungen und einen Ausbruch in einer Schafhaltung, sagte ein Sprecher des Agrarministeriums am Freitag in Stuttgart.