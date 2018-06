Seit "#MeToo" hat sich viel verändert. Besonders Frauen wollen sich nicht mehr alles gefallen lassen. Deswegen steigt die Nachfrage für Selbstverteidigungskurse. ka-news war in Rastatt bei einer Trainingsstunde exklusiv für Frauen zum Thema Selbstbehauptung vor Ort und hat sich ein Bild gemacht.

Nicht mehr jeder Bürger fühlt sich beim Durchqueren von Straßen und Gassen sicher. In der Vergangenheit nehmen Meldungen von Überfällen und Übergriffen, insbesondere auf Frauen zu – zumindest dem Gefühl nach. Die EWTO-Schule in Rastatt, eine Fachschule für Gewaltprävention und Kampfkunst, bietet seit Kurzem Kurse zur Selbstbehauptung für Frauen an.

Eine Frau hält die Arme ausgestreckt vor sich. Jemand rennt entschlossen auf sie zu. "Halt. Stopp. Bis hierin und nicht weiter", ruft sie in aggressivem Ton. Je näher der Täter kommt, desto lauter wird es: "Genug. Ich hab gesagt Stopp", schreit sie und schubst den Täter entschlossen von sich. Doch das ist alles nur ein Rollenspiel, in das Hanno Schneider, Leiter der Schule, die Kursteilnehmer immer wieder versetzt. Dabei stehen sich zwei Frauen gegenüber. Eine schlüpft in die Rolle des Täters, der aufdringlich wird, die andere stellt das Opfer dar.

"Ihr dürft schreien", ermutigt Schneider die Frauen während des Kurses und ergänzt: "Wenn jemand nicht aufhört, euch näherzukommen, dann müsst ihr lauter werden. Ihr müsst klar eure Meinung sagen und am Schluss schreien." Wenn der Armlängenabstand unterschritten wird, sollen die Frauen den Angreifer zudem von sich stoßen. Denn die Armlänge drückt den Sicherheitsabstand der Frau aus, ihre Schutzzone.

Eine 350 Jahre alte Kampfkunst

Die Abwehrhaltung und das laute Schreien suggerieren auch dem Umfeld eine bedrohliche Lage: "Täter hassen Aufmerksamkeit", macht Hanno Schneider seinen Schülerinnen klar. "Wichtig ist, dass jeder für sich ein sogenanntes Trigger-Wort findet wie Halt oder Stopp, das einen selbst in Alarmbreitschaft versetzt", rät Schneider den Frauen.

Die WingTsun-Schule in Rastatt gibt es seit 2007. Beim WingTsun handelt es sich um eine etwa 350 Jahre alte Kampfkunst, die der Legende nach von einer Frau entwickelt worden sein soll und die Prämisse hat, sich als körperlich schwächere Person gegen körperlich stärkere Personen effektiv verteidigen zu können.

"Realitätsnahe Szenarien"

Der Kurs wird in die Schwerpunkte Wahrnehmung und Rollenspiele gegliedert. Da es sich um einen Crashkurs handelt und die Zeit nicht ausreicht, intensivere Selbstverteidigungstechniken zu erlernen, legt Schneider den Fokus vor allem auf die Selbstbehauptung. "Im Vordergrund des Unterrichts steht bei uns die gewaltfreie Verteidigung, das heißt präventiv, mittels Körpersprache, Rhetorik, Gestik und Mimik", erklärt Hanno Schneider, als ka-news eine der Stunden besucht.

Die Teilnehmerinnen sollen lernen, Gefahrensituationen richtig wahrzunehmen. In der zweiten Hälfte des zweistündigen Kurses stehen Rollenspiele im Fokus. Es werden "realitätsnahe Szenarien" nachgestellt, so Schneider. Die Damen werden somit in Gefahrensituationen versetzt, um ein Gespür für das richtige Verhalten in Notsituationen zu bekommen.

Viele Frauen wurden schon Opfer eines Angriffs

Bevor es jedoch überhaupt in die einzelnen Übungen geht, steht eine Kennenlernrunde auf dem Programm. Denn Schneider ist es wichtig, zunächst ein Gefühl dafür zu bekommen, mit welcher Motivation die Frauen hier sind und welche Erwartungen sie haben: "Darauf stimme ich mein Unterrichtskonzept individuell ab", erklärt der WingTsun-Coach, als wir den Selbstbehauptungskurs besuchen. Die Gründe, weshalb die Frauen hierherkommen sind ganz unterschiedlich. Vielen geht es um Prävention: "Wenn ich mal in so eine Situation komme, möchte ich vorbereitet sein", erklärt eine der Teilnehmerinnen im Gespräch mit ka-news.

Andere wurden bereits selbst zum Opfer von Übergriffen. Eine Betroffene aus Rastatt spricht ka-news gegenüber offen davon. Sie wurde schon mehrfach überfallen. An sich sei sie zwar eine sehr selbstbewusste Person, aber seitdem sie einen Hund besitzt, hat sich das geändert: "Mit meinem Hund nehme ich eine Opferrolle ein. Das ist ganz komisch. Ich bin hier, weil ich mich und meinen Hund verteidigen möchte", erklärt die Rastätterin.

Das Ziel vor Augen haben

"Man muss sich selbst immer wieder bewusst machen: Ich komme hier raus", empfiehlt Schneider. Der Sifu, zu deutsch Lehrer, weiß, die Theorie ist das Eine und die Umsetzung das Andere. "Immer an das denken, was man will und nicht an das, was könnte passieren,was könnten die mit mir machen", lautet sein Tipp. Die Teilnehmerinnen sollen wieder für diese Fähigkeiten sensibilisiert werden: "Ich bringe euch nichts bei, ich erinnere euch nur daran, was ihr selbst eigentlich in euch habt, ein Notfallprogramm, wie ihr in bestimmten Situationen reagiert", erklärt Hanno Schneider mit Überzeugung.

"Hängende Schultern sind ein Signal der Schwäche", warnt Schneider. Oft können gewaltsame Übergriffe bereits im Vorfeld durch die richtige Ausstrahlung unterbunden werden. "Täter können Schwäche erkennen", erklärt der WingTsun-Lehrer aus Rastatt. Deshalb geht es insbesondere darum, die richtige Ausstrahlung, Rhetorik und Körpersprache zu vermitteln.

Er empfiehlt, bewusster auf die eigene Körperhaltung zu achten: "Wenn mein Bauchgefühl mir sagt, da ist eine komische Situation, das sind ein paar Typen, bei denen ich mich unwohl fühle, dann sollte ich ganz bewusst von außen auf mich blicken: Wie stehe ich jetzt da? Aufrechte Haltung, Kopf hoch, Blick gerade aus, nicht auf den Boden gucken!" Dennoch warnt Schneider auch davor, als Betroffener den möglichen Angreifer ewig anzustarren: "Das provoziert. Blickkontakt zum Täter nur kurz halten, um ihm zu zeigen: Hey, ich hab dich gesehen!"

Selbstbewusst Auftreten

Falls dennoch ein Täter oder eine Gruppe zum Übergriff ansetzt, kann immer noch viel mit einem selbstbewussten Auftreten verhindert werden: "In diesem Moment, wo euch jemand im Auge hat, schickt ein paar Blitze durch die Gegend. Zeigt ihm: Da sind 10.000 Volt in meinem Körper. Dann überlegt sich der Täter das nochmal. Denn Täter wollen vor allem eines nicht, sich verletzen", rät Schneider seinen Teilnehmerinnen mit viel Entschlossenheit.

Das Thema Selbstbehauptung ist sehr gefragt und wird deshalb auch weiterhin eine große Rolle in Schneiders Schule spielen. Ab September sollen daher regelmäßige Kurse zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung exklusiv für Frauen angeboten werden. Die Kurse dieser sogenannten "Frauenklasse" gehen 90 Minuten und sollen einmal die Woche in zehn bis zwölf Termine stattfinden. Dadurch sollen die Frauen noch mehr Routine in Verteidigungstechniken erhalten. Außerdem werden die neuen Kurse voraussichtlich nur von Frauen geleitet.

Die WingTsun-Schule in Rastatt bietet neben dem regelmäßigen WingTsun-Unterricht und den Selbstbehauptungskursen für Frauen auch Deeskalationskurse und Seminare zur Teamstärkung für Kindergärten, Schulen, sowie für Einrichtungen, Unternehmen und Vereinen an. Mehr Informationen zu den Kursen gibt es unter www.wt-rastatt.de (externer Link).